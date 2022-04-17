بداية فلسطينية لليالي العربية بدار الأوبرا المصرية

أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر أول احتفالات الدول العربية والاسلامية بشهر رمضان على أرض مصر وجاءت البداية بسهرة فلسطينية أقيمت بالتعاون مع سفارة فلسطين بالقاهرة، وأحياها فرقة كورال عباد الشمس بقيادة الفنان أحمد صبري.

نقلت ملامح من فلكلورها الفني إلى المسرح الصغير وقدمت مجموعة من الأعمال والأهازيج الوطنية، كان منها يا يمه، وين ع رام الله، موطني، على دلعونة، عاليادي، يا بلادي، يا فلسطينية، يا ظريف الطول، إلى جانب بكتب اسمك وتابلوهات من رقصة الدبكة الشعبية الشهيرة ادتها فرقة الفالوجا.

وعلى المسرح الكبير قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بمصاحبة عازفة الكمان ميرنا سرور، وتناوب على قيادته عدد من الدارسين الدوليين المتقدمين للحصول على درجة الماجستير في القيادة، تضمن مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين، كان منها طائر النار لسترافينيسكي وقاده كيونتاي بارك، كونشيرتو الفيولينة والأوركسترا لبيتهوفن وقاده كل من آنى ليجاريتا وكاترينا ديكوبوف والسيمفونية الرابعة لبرامز وقادها كل من دنيا الدغيدي وبوليس بولا.

كما شهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا للتونسية غالية بن علي التي تغنت بمختارات من أعمال التراث المصري والتونسي كان منها يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، لاموني اللي غارو مني، عرفت الهوى، وألف ليلة وليلة، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية كان منها روميو وليلى، كتابي يا سيدي، هيمتني وقضيت.