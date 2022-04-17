 العرض المسرحى «مملكة الفراشات» بمركز إبداع الاسكندرية - بوابة الشروق
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العرض المسرحى «مملكة الفراشات» بمركز إبداع الاسكندرية

أ ش أ
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 5:28 ص | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 5:29 ص

قدم مركز الحرية للابداع ، التابع لصندوق التنمية الثقافية ، مساء اليوم السبت، العرض المسرحي " مملكة الفراشات " ، فى اطار البرنامج الثقافى والفنى احتفالا بشهر رمضان المعظم ، و ذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية .
العرض المسرحي " مملكة الفراشات " نتاج ورشة المسرح لفريق ذوى القدرات الخاصة ، موسيقى وألحان محمد رمضان ، إضاءة وديكور إبراهيم أحمد محمد ، إخراج عصام بدوي .
تجدر الاشارة إلى أن مركز الحرية للابداع هو أول مركز ثقافى مصرى انشئ بالاسكندرية ، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندرى وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية و الفنية، ويعد ملتقى للأدباء و المثقفين .

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