سقوط جزئي بعقارين في جمرك الإسكندرية دون خسائر بشرية

شهدت منطقة الجمرك في الإسكندرية، حدوث انهيار جزئي بعقارين كلاهما مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو وقوع خسائر بشرية أو في العقارات المجاورة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد تلقي غرفة عمليات حي الجمرك بلاغين بانهيار أجزاء من العقارين رقما 24 شارع الشمرلي، و19 شارع ابن العسال المتفرع من شارع طاهر بك.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة مسئولي الحي، وقوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغين، تبين من الفحص أن العقار الأول مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، وانهارت أجزاء من واجهة الطابق الأول، ما أدى إلى إغلاق الشارع ووقف حركة المرور، بينما العقار الثاني مكون من 3 طوابق، وكلاهما خال من السكان.

وأظهر الفحص أن العقار الأول صادر له قرار هدم حمل رقم 40 لسنة 2022، بينما العقار الثاني صادر له قرار هدم رقم 278 لسنة 2012 وجرى إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من العقارين حفاظًا على حياة المارة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم السبت، تم تحرير محضر إداري بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.