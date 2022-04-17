وزير الخارجية اليمني: ثبات الهدنة يتطلب التزاما من الأطراف ودعما إقليميا ودوليا

بحث وزير الخارجية اليمني وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس جروندبرج، مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة، وبصورة خاصة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء الأحد، شدد وزير الخارجية، على ضرورة فتح الطرق والممرات من وإلى مدينة تعز، باعتبارها أحد أولويات الهدنة، ومطلب إنساني للتخفيف على ملايين السكان المحاصرين منذ سبعة أعوام.



وتحدث بن مبارك، عن مخاطر خروقات المليشيات الحوثية للهدنة، وحرص الحكومة اليمنية على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام، مشددا على منع استغلال الحوثيين للهدنة، لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية، تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت.



كما استعرض دور الحكومة في إطلاق سفن المشتقات النفطية الى موانئ الحديدة، والجهود المبذولة لتشغيل الرحلات من والى مطار صنعاء، بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول المستقبلة، مؤكداً حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، للدفع بالجهود الدبلوماسية، لإيقاف نزيف الدم اليمني وإنهاء معاناة اليمنيين، وتحقيق تطلعاتهم بالأمن والاستقرار.



من جانبه، أكد المبعوث الاممي، أن ثبات الهدنة وضمان أن تصبح نقطة تحول نحو السلام، يتطلب التزاماً مستمراً من الأطراف ودعما واسعا من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، منوهاً إلى استمراره في الانخراط مع الجميع، لتثبيت الهدنة الحالية والعمل على استدامتها، وعقد المزيد من المشاورات لبحث سبل الوصول إلى حل مستدام في اليمن.