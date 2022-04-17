محافظ بني سويف ومساعدا وزير العدل يفتتحون مكتبين للشهر العقاري بنادي القضاة

افتتح اليوم الاحد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، والمستشار شريف العقبي رئيس محكمة بني سويف، مكتبين للشهر العقاري بمدينتي بني سويف والفشن.

وافتتح محافظ بني سويف ومساعدا الوزير فرع توثيق نادي القضاة بمدينة بني سويف، بجانب افتتاح فرع توثيق مدينة الفشن "بعد تطويرهما وميكنتها"، واللذين يقدمان خدمات التوكيلات العامة والخاصة، والتصديق على التوقيعات، وتوثيق العقود وغيرها.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة العدل لتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وفي إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي، وتطبيق سياسات الحوكمة.

واستمع محافظ بني سويف، لشرحٍ موجز عن آليات العمل داخل مكاتب التوثيق والتي تعتمد بشكل أساسي على الميكنة الحديثة والتحول الرقمي، وإنهاء الإجراءات بشكل ميسر وتقليل الدورة المستندية من خلال الشباك الواحد، حيث أثنى المحافظ على تجهيزات المكاتب، والتي تأني في إطار التيسير على المواطنين في الحصول على خدمات الشهر العقاري بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، ويوفر لهم الوقت والجهد ويحد من الزحام.

وتفقد المحافظ سيارات الشهر العقاري المتنقلة التي تهدف للحد من التكدس وتهدف خطوة سيارات الشهر العقاري المتنقلة التي أقدمت عليها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع، ويمكن لسيارات الشهر العقاري المتنقلة إجراء معاملات التوثيق لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، لحجز موعد.

من جهته، قدم مساعد وزير العدل للشهر العقاري الشكر لمحافظ بني سويف محمد هاني غنيم، على حفاوة الاستقبال.

وأشار إلى خطة الوزارة للتوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة للشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو ميكنة تقديم الخدمات وتحقيق الشفافية والنزاهة والقضاء على الفساد المالي.

ولفت إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بفتح مكاتب عديدة، بجانب رفع كفاءة المكاتب القائمة.