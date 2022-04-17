زيلينسكي يتعهد بمقاومة قوية للهجوم الروسي المتوقع في شرق أوكرانيا

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن أوكرانيا تستعد للمقاومة بقوة ضد الهجوم الروسي واسع النطاق المتوقع في إقليم دونباس بشرق البلاد، بعد أن وجهت القوات الروسية تركيزها في الأسابيع القليلة الماضية إلى إرسال قوات ومعدات إلى شرق أوكرانيا استعدادا لذلك.