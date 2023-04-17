محافظ الشرقية: تكثيف حملات النظافة والتجميل بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات فضلا عن مراجعة أعمدة الإنارة؛ لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.



وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الاثنين، أنه قد تم رفع كفاءة منظومة النظافة العامة لخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث والأمراض، وشن حملات لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة، بالإضافة إلى متابعة أعمال رش الباعوض والناموس سواء باستخدام جهاز رش الضباب (التيفا) او رش الرزاز للقضاء على اليرقات المسببة لتكاثر الناموس والباعوض.



وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم كذلك رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر، كما اشتملت اعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع والأحياء الرئيسية بالمدينة ومدخلها، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة والمتنزهات بالتزامن مع احتفالات بعيد شم النسيم.