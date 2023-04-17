محافظ قنا يتابع استلام آثاث مكتبة مصر العامة تمهيدا لافتتاحها



تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استلام آثاث مكتبة مصر العامة بقنا؛ تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأعضاء لجان المواصفات والفحص.

وقام محافظ قنا، بمعاينة قطع الآثاث التي تم توريدها، وأعمال التشطيبات النهائية بمبني المكتبة، ووحداته المختلفة، وأبدي محافظ قنا بعض الملاحظات الفنية علي آثاث المكتبة، وتشطيباتها النهائية، ووجه بتسجيل تلك الملاحظات.

وكلف مسئولي الشركة المنفذة بتلافي جميع الملاحظات في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لن يتم استلام أي آثاث غير مطابق للمواصفات، وشدد على ضرورة توريد آثاث طبقا للمواصفات المدونة بكراسة الشروط، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.

وأكد محافظ قنا أن المكتبة سوف تساهم في نشر الوعي الثقافي والمعرفي بين المواطنين ومن بينهم الأطفال، كما أنها سوف تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وسوف تكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب.

وذكر أن المكتبة تعد منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم؛ ما يساعد علي نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واع ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 والتي تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.

وأوضح أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق، حيث ستضم (مكتبة رقمية – نادي لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي - قاعات قراءة - قاعات تدريب - مزودة بنظام إنترنت "واي فاي")، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 67 مليون جنيه.