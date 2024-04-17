مسئول إسرائيلي سابق: إحباط الهجوم الصاروخي الإيراني تكلف أكثر من مليار دولار

حظيت إسرائيل وحلفاؤها بالإشادة لصد الهجوم الصاروخي غير المسبوق الذي شنته إيران يوم السبت الماضي. إلا أن العملية، التي لم تستمر سوى عدة ساعات، جاءت بثمن باهظ، وكشفت عن التكلفة الكبيرة للدفاع الجوي مع تحسين دول مثل إيران قدرات طائراتهم المسيرة وصواريخهم.

وأفاد ريم امينوش، وهو ضابط برتبة بريجادير جنرال وكبير المستشارين الماليين لقائد الجيش الإسرائيلي سابقا بأن جهود جيوش إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والأردن من المرجح أن تتكلف نحو 1ر1 مليار دولار.

وقال امينوش لوكالة بلومبرج للأنباء "هذه هي التكلفة المقدرة لإحباط هجوم بهذا الحجم".

وأشار امينوش الذي كان أيضا عضوا في مجلس إدارة شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، إحدى أكبر شركات الدفاع في إسرائيل، إلى حسابات أجراها لعدد الصواريخ الاعتراضية التي تعين على إسرائيل إطلاقها.

وقال زفيكا هايموفيتش، القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، للصحفيين اليوم الأربعاء إن إسرائيل قامت باعتراض ثلثي عدد الصواريخ التي أطلقتها إيران بينما تولى حلفاء إسرائيل باعتراض بقية الصواريخ.