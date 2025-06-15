مظاهرة ضخمة في هولندا لوقف الإبادة الجماعية بغزة

سار عدد كبير من المتظاهرين بملابس حمراء في شوارع لاهاي اليوم الأحد لمطالبة الحكومة الهولندية باتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف الإبادة الجارية في غزة.

ونظمت جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية وأوكسفام المسيرة في المدينة التي توجهت إلى محكمة العدل الدولية وأعلنوا أن ما يحدث "خطا أحمر"، وفق وكالة فرانس برس.

ولوح المتظاهرون الذين بلغ عددهم حوالى 150 ألفا بحسب المنظمين، بالأعلام الفلسطينية وهتفوا "أوقفوا الإبادة"، فيما حمل بعضهم لافتات كتب عليها "لا تغضوا الطرف وتحركوا" و"أوقفوا التواطؤ الهولندي" و"اصمتوا عندما ينام الأطفال ليس عندما يقتلون".

وحضّ المنظمون الحكومة الهولندية التي سقطت في الثالث من يونيو بعد انسحاب حزب من اليمين المتطرف من ائتلاف هش، على بذل المزيد من الجهد لوقف إسرائيل.

وقالوا في دعوتهم إلى التحرك: "سكان غزة لا يمكنهم الانتظار، ومن واجب هولندا أن تفعل كل ما هو ممكن لوقف الإبادة".

وكان أكثر من 100 ألف شخص بحسب المنظمين، شاركوا في تظاهرة في لاهاي في 18 مايو، وأكدوا أنها أكبر تظاهرة في البلاد منذ 20 عاما.

ولم توفّر الشرطة من جهتها أرقاما لهذه التظاهرة.