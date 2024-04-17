رئيس وزراء أيرلندا يعتزم دعوة قادة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

قال رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد سايمون هاريس، اليوم الأربعاء، إنه سيستغل أول قمة للاتحاد الأوروبي له في بروكسل في تشجيع قادة التكتل على الاعتراف بدولة فلسطين.

وصرح هاريس للصحفيين لدى وصوله إلى القمة اليوم الأربعاء بأنه يعتزم التعبير عن الحاجة "إلى انطلاق عدد من الدول الأوروبية الآن والاعتراف بدولة فلسطين".

وأضاف: "إذا كنتم تؤمنون بحل الدولتين، فأعتقد "أن زخما إيجابيا كهذا قد يكون مفيدا ومهما".

وذكر هاريس مشيرا إلى زيارة قام بها مؤخرا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى دبلن: "أعتزم استغلال فرصة كوني هنا للتحدث إلى زملاء آخرين عن احتمالية أن تكون هناك دولا أخرى ترغب في أن تحذو حذو أيرلندا وإسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطين".