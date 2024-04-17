مجلس الأمن يصوّت على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة غدا

يصوّت مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، على مشروع قرار بشأن نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



وأوضحت بعثة فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة عبر حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الأربعاء، أن الجزائر قدمت مشروع القرار باسم المجموعة العربية، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.



وجاء في نص مشروع القرار: "يوصى بقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".



وبحسب معلومات حصلت عليها "الأناضول"، من المنتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون في اجتماع حول فلسطين على مستوى الوزراء مقرر عقده يوم 18 أبريل في مجلس الأمن الدولي.



وكانت الإدارة الأمريكية قد ألمحت إلى عزمها استخدام حق النقض (الفيتو) حال تم طرح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.



وقال نائب مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، روبرت وود، إن موقف بلاده لم يتغير في هذا الشأن، مضيفاً: "نعتقد أن مسألة العضوية الكاملة لفلسطين هي قضية ينبغي التفاوض عليها بين إسرائيل والفلسطينيين".



وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر عام 2012.



وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.



وفي 2 أبريل الجاري، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.



بدوره، كتب جوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 3 أبريل، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.