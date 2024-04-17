الرئيس الروسي يحذر من ارتفاع خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن خطر ظهور أوبئة جديدة في العالم وانتشار الأمراض الخطيرة المعروفة «مرتفع»، منوهًا أن «القارة الإفريقية معرضة بشكل خاص لهذه التحديات».

وأكد بوتين، خلال كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الدولي الروسي الإفريقي الأول لمكافحة الأمراض المعدية، والتي قرأتها رئيسة Rospotrebnadzor آنا بوبوفا، أن روسيا على استعداد للتعاون في هذا القطاع المهم من الرعاية الصحية.

وشدد على «أهمية تسريع توسيع الإمكانات الطبية والقدرات الطبية والعلمية والتكنولوجية؛ لحماية السكان من خطر الإصابات والأمراض المعدية المختلفة»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأوضح أن «برنامج مساعدة البلدان الإفريقية في مجال الصحة الصحية والوبائية، الذي تم إطلاقه عام 2023، ينص على توفير عشرة مختبرات متنقلة ذات مستوى عال من الحماية البيولوجية، وتدريب أكثر من 350 متخصصا إفريقيا، بالإضافة إلى سلسلة من الأبحاث العلمية المشتركة».

ولفت إلى أن «المشاركين في المؤتمر - ممثلي الإدارات والخدمات الحكومية ذات الصلة والأطباء وعلماء الأوبئة وعلماء الأحياء الدقيقة من 20 دولة - سيكونون قادرين على تبادل المعرفة والخبرة المهنية في الوقاية من تفشي الأمراض المعدية والاستجابة لها».