رئيس مودرن فيوتشر: ننتظر اعتذار الزمالك بسبب ناصر ماهر

أكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن ما حدث بمنع الكرات بشكل متعمد في مباراة الأهلي والزمالك، لإهدار الوقت، لا بد أن يواجه بوقفة حاسمة لعدم تكراره، خاصة وأن ناديه تعرض لنفس الموقف في مباراة الزمالك بالكونفدرالية.

أضاف وليد دعبس ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منع اللاعبين من الحصول على الكرات قد يسبب كارثة بين اللاعب وحامل الكرات، مضيفًا بأن اختفاء الكرات في المباريات أصبح تريند وهذا الأمر لن يزيد أو يقلل من نادي الزمالك.

أشار وليد دعبس إلى أن حمادة القلاوي حكم مباراة مودرن فيوتشر أمام الإسماعيلي، عاد للتحكيم بعد إيقاف 3 أشهر، مضيفًا بيستكبر العودة لحكم تقنية الفيديو ويجب الاعتراف أننا نعاني من أزمة حقيقية في التحكيم المصري.

وواصل وليد دعبس:" هناك إهدار للمال والوقت بقرارات تحكيمية خاطئة خاصة وأنها أصبحت مستمرة في الدوري المصري، فضلًا عن أن بعض حكام الساحة يرفضون العودة لحكم الفيديو".

أكمل:" نستحق ركلة جزاء صحيحة 100% أمام الإسماعيلي ولم يتم احتسابها بشكل غريب، والتعادل أمام الإسماعيلي جاء بطعم الخسارة بسبب أخطاء التحكيم".

أتم وليد دعبس بأنه يتمنى التوفيق لناصر ماهر لاعب فيوتشر السابق والحالي للزمالك، رغم خطأه في الأندية ومعاناته من بعض المشاكل بالحديث بشكل مغلوط، مضيفًا.. ننتظر اعتذار رسمي من الزمالك، ولن نقبل بالاعتذار التليفوني، ولا توجد علاقات بيننا ونرفض التعامل معهم لحين الاعتذار".