جيش الاحتلال يعترف بإصابة 14 جنديا في هجوم نوعي نفذه حزب الله

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 14 جنديًّا إثر استهداف مبنى في عرب العرامشة في الجليل الغربي، وذلك في هجوم نوعي نفّذه حزب الله.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن ستة من بين المصابين حالاتهم خطيرة، موضحا أن الهجوم تم تنفيذه بطائرة من دون طيار "مسيرة" وعدد من الصواريخ المضادة للدروع.

وذكر البيان: «رصدت خلال الساعات الأخيرة عمليات إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات وطائرات مسيرة اخترقت الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة».

وأضاف: «نتيجة لإطلاق النار، أصيب ستة مقاتلين بجروح خطيرة، واثنان بجروح متوسطة وستة آخرين بجروح طفيفة، وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي وإبلاغ عائلاتهم، وهاجم الجيش مصادر إطلاق النار».

وكان حزب الله، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم مركب بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على موقع عسكري إسرائيل في منطقة عرب العرامشة.



