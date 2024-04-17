السعودية تستضيف اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية واليوبيل الذهبي للبنك بمشاركة 57 دولة

تستضيف المملكة العربية السعودية، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024 واليوبيل الذهبي للبنك، في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري.

وتأتي الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام تحت شعار "الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار"، حيث يصادف هذا التاريخ مرور 50 عاما على إنشاء البنك وعمله المتواصل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

وبوصفه البنك التنموي الرئيسي متعدد الأطراف فيما بين بلدان الجنوب، من المتوقع أن تحظى الاجتماعات واليوبيل الذهبي للبنك باهتمام دولي وإقليمي واسع.