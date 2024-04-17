حزب الله يعلن استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية بصواريخ فلق

أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره استهدفوا مساء اليوم الأربعاء، ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية بصواريخ فلق، مؤكدًا أنهم أصابوها إصابة مباشرة. ‏

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن الاستهداف الذي وقع عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، يأتي «دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة».

وأشار إلى أن «عناصره استهدفت عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الأربعاء، ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، ‏وأصابوها إصابة مباشرة».

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، تنفيذ «هجوم مركب» بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على موقع عسكري إسرائيل في منطقة عرب العرامشة بالجليل الغربي.

وقال حزب الله في بيان إنه نفذ هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، ‏فيما يسمى «المركز الجماهيري»، وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.

من ناحيته، قال موقع «واللا» الإسرائيلي إن «القصف على عرب العرامشة أصاب مبنى إصابة مباشرة إضافة إلى سيارة».

من جهتها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد الإصابات في هجوم «عرب العرامشة» ارتفع إلى 18 إصابة، بينهم واحد في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة.