محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير كورنيش وممشى وشوارع دكرنس

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء خالد عيد مدير جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة دكرنس، يستهدف تنفيذها تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وذلك بحضور النائب وليد فرعون عضو مجلس النواب، والدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، والقيادات التنفيذية بدكرنس ونواب رئيس المدينة.

وشملت جولة المحافظ تفقد الأعمال الجارية لتغطية ترعة المرساة والخششانة بطول 800 متر بتكلفة 15 مليون جنيه؛ وذلك بهدف إنشاء محور مروري لخدمة أهالي مدينة دكرنس.

كما تفقد أعمال تغطية ترعة السادات بالمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، كما تفقد مشروع الممشى الحضاري بكورنيش دكرنس، والذي يتم تنفيذه على مراحل بطول 2000 متر طولي، من خلال تمويل الخطط الاستثمارية بتكلفة 8 ملايين جنيه، وذلك بهدف تنفيذ أعمال تجميل وتنفيذ ممشى لخلق متنفس حيوي لأهالي دكرنس وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وتم الانتهاء بالفعل خلال الـ3 مراحل الأولية من 658.80 متر طولي من الحائط الساند، وأعمال التجميل للكورنيش.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية لتطوير شارع العروبة بتكلفة 4 ملايين جنيه، والذي يتم تنفيذه أيضا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز دكرنس، بما يستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم، موجها بضرورة تكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لسرعة إنهائها ودخولها الخدمة، وفق البرامج الزمنية المحددة.