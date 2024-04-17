ملك البحرين: مصر مهد الأمن والأمان وموطن الخير والاستقرار

عبّر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، عن شعوره بالمحبة والتقدير لإجراء زيارة إلى مصر.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء: «مصر تشعرنا على الدوام وبما نشهده من حفاوة وترحاب، أننا بين أهلنا وعزوتنا.. فمصر العروبة الحاضرة في الذاكرة والوجدان، بأنها مهد الأمن والأمان وموطن الخير والاستقرار».

وأضاف أن مصر تفرّدت بالذكر الصريح في محكم التنزيل، وستظل خير السند ونعم العون للجميع.

كما حرص على التعبير عن ارتياحه الكبير لما تناولته جلسة المباحثات المشتركة التي جمعته بالرئيس السيسي.

وأوضح أنهما بحثا عددًا من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك، وبخاصة ضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المتحدة.

وشدد على ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وأجريت مراسم استقبال رسمية في قصر الاتحادية.