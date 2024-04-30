 جنات تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «بنعيش مع ناس» - بوابة الشروق
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جنات تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «بنعيش مع ناس»


نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 9:44 م

 طرحت المطربة جنات فيديو كليب أحدث أغانيها، والتي تحمل عنوان «بنعيش مع ناس»، عبر قناة الشركة المنتجة على موقع «يوتيوب»، وهى من كلمات محب غبور، وألحان بهاء عبد الهادي، وتوزيع يوسف حسين، والكليب من إخراج فادى حداد.

وتقول كلمات الأغنية: «بنعيش مع ناس.. عاش غيرنا سنين يحلم بيهم.. ونفارق ناس.. كانت روحنا بجد في يوم ليهم.. اوقات نحتار.. نسأل أسئلة إجاباتها مفيش.. وساعات نختار.. إحساسنا يموت عشان احنا نعيش.. بنحب عشان نتعذب.. ولا عذابنا عشان بنحب.. بنحب في ناس مش لينا.. وناس تأذينا باسم الحب».

يشار إلى أن جنات طرحت مؤخرا، آخر ألبوماتها الغنائية، والذي حمل إسم «أنا في انتظارك» وضم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

 


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