تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2022

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي بأكثر من التوقعات.

وتراجع مؤشر معهد كونفرانس بورد لثقة المستهلكين خلال أبريل الحالي إلى 97 نقطة مقابل 1ر103 نقطة خلال مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 104 نقطة مقابل 7ر104 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وقال دانا إم بترسون كبيرة المحللين الاقتصاديين في كونفرانس بورد إن "الثقة تراجعت مجددا خلال أبريل ووصلت إلى أقل مستوى لها منذ يوليو 2022، حيث أصبحت نظرة المستهلكين أقل إيجابية بالنسبة لموقف سوق العمل الراهن وأكثر قلقا بشأن أحوال الأعمال المستقبلية ومدى توافر الوظائف والدخول".

وأضافت أنه رغم تراجع المؤشر بشكل عام منذ يوليو 2022 فإن التفاؤل بشأن الأوضاع الحالية للاقتصاد مازال قويا بالدرجة الكافية لتعويض القلق بشأن المستقبل".

وأشار تقرير معهد كونفرانس بورد إلى تراجع المؤشر الفرعي للثقة في الموقف الراهن إلى 9ر142 نقطة مقابل 8ر146 نقطة خلال الشهر الماضي.

كما تراجع المؤشر الفرعي للتوقعات خلال الشهر الحالي إلى 4ر66 نقطة مقابل 74 نقطة خلال الشهر الماضي.