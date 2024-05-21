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استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين بعد العودة من تونس فجر يوم الأحد المقبل.

وتدرب فريق الأهلي على ملعب التتش، بأداء تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف المعد البدني.

كما أشرف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى على تدريبات متنوعة للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.

وعاد للتدريبات أيضا الحارس الشاب حمزة علاء بعد تعافيه من الإصابة.

وكان الأهلي والترجي تعادلا ذهابا بدون أهداف يوم السبت الماضي على ملعب حمادي العقربي في رادس.