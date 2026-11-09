قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر سيّر عدّة قوافل إلى غزة قبل المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع مؤخرًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الهلال أطلق خلال الأسابيع الماضية حملة كبيرة لتجهيز الخيام والأغطية والملابس الشتوية، مشيرة إلى أنهم يعملون حاليًا على تجهيز المزيد من القوافل لدفعها إلى داخل قطاع غزة.

وذكرت أن الأحد، شهد استقبال دفعة جديدة من المصابين الذين وصلوا إلى مصر لتلقي العلاج، وتوديع آخرين بعد اكتمال علاجهم داخل المستشفيات المصرية.

وتطرقت إلى حملة «سنابل العطاء» التي تُنفذ بالتنسيق مع اللجنة المصرية في قطاع غزة، بهدف توفير الغذاء والخبز للحد من الأزمة التي كادت تضرب غزة.

واستكملت أن كثيرًا من المخابز أعلنت عن عدم توافر كميات دقيق تسمح بتوفير الخبز لأهالي غزة، مشيرة إلى تأثير أحداث الثلاث سنوات الأخيرة على البنية التحتية للقطاع، وقدرته على الصمود أمام فصل الشتاء.

وأكدت أن الهلال الأحمر المصري يعمل على تجهيز المزيد من قوافل المساعدات التي تحمل المستلزمات الغذائية والإيوائية إلى قطاع غزة وفقًا للموارد المتاحة، مشيرة إلى أهمية تضامن المجتمع الدولي لتقديم الدعم وإنهاء معاناة أهالي القطاع التي استمرت لسنوات.

وتابعت أن «الأوضاع الخاصة بالبنية التحتية نتيجة الأحداث التي مر بها القطاع على مدار 3 سنوات تؤثر بشكل كبير جدا على صمود القطاع أمام الموجات شديدة الخصوصية فيما يتعلق بدخول فصل الشتاء».

ونوهت إلى أن الهلال الأحمر المصري هو الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأنه «كان سندًا لأهالي القطاع»، تنفيذًا للرؤية السياسية والدبلوماسية المصرية لمساندتهم وفقًا للموارد المتاحة في ظل الظروف الراهنة.



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة غرق نحو 70 ألف خيمة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، خلال 12 ساعة فقط من بدء أول منخفض جوي، وسط خسائر مادية وإصابات في مختلف أنحاء القطاع.

وأوضح المكتب أن التقديرات الأولية للخسائر المباشرة الناجمة عن المنخفض تبلغ نحو 3 ملايين دولار، مشيرًا إلى انهيار عشرات الجدران، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة، بينها إصابات خطيرة.