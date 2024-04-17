مفوضية الانتخابات في ليبيا تعلن مضيها في التحضير لكافة الاستحقاقات الانتخابية

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أنها ماضية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية في شأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، وانتخاب المجالس البلدية في إطار التحضير للانتخابات العامة.

وأكدت المفوضية، في بيان لها، التزامها الكامل بتنفيذ ما أحيل إليها، واستعدادها التام للبدء في وضع القوانين ذات العلاقة موضع التنفيذ وفي انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية.

وأشار البيان إلى أن مجلس المفوضية أصدر قراره بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، وهي خطوة متقدمة اتخذها مجلس المفوضية في إطار التحضير للانتخابات العامة.

وقالت المفوضية إنها ستعلن قريبا عن البدء في تنفيذ انتخاب المجالس البلدية التي يتطلع إليها مواطنو البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية لهذا العام.

وأرجعت المفوضية في بيانها سبب التأخير القائم في تنفيذ هذا الاستحقاق عن المواعيد المخطط لها إلى عدد من التحديات الفنية والإدارية.. موضحة أن مجلس المفوضية أصدر قرارا بضم المجالس البلدية التي ستنتهي ولاياتها القانونية خلال هذا العام إلى العملية الانتخابية ليرتفع عدد المجالس البلدية المستهدفة إلى (106).

وتتحضر ليبيا لإجراء انتخابات للمجالس المحلية والبلدية، لكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين.