الصين ترسل دفعتين من المساعدات إلى غزة عبر مصر

أعلنت السفارة الصينية، اليوم، ان الصين سترسل دفعتين من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر ستصلان قريبا.

وقالت السفارة فى بيان إن الحكومة الصينية تقدم ما في وسعها من المساعدات الإنسانية إلى فلسطين للتخفيف من حدة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وقد قدمت دفعات من المساعدات الإنسانية المادية العاجلة إلى القطاع عبر مصر، مثل الأطعمة والأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأوضح البيان أن الدفعتان الجديدتان من المساعدات الإنسانية الصينية، اللتان تشملان الخيم والبطانيات والملابس القطنية والمستلزمات الطبية والدقيق، ستصلان إلى مطار العريش وبورسعيد غداً وبعد غد، وستنقلان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.