 ضربات جوية أمريكية مكثفة تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضربات جوية أمريكية مكثفة تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن


نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 7:21 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 7:21 ص

شهدت اليمن موجة مكثفة من الضربات الجوية المشتبه بأنها أمريكية استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين حتى صباح اليوم الخميس، وسط تقارير عن مقتل شخص واحد على الأقل في العاصمة صنعاء.

ووقعت الضربات في عدة محافظات خلال الليل، بينما لم تقدم جماعة الحوثي سوى القليل من التفاصيل حول المواقع المستهدفة. كما لم يعلن الجيش الأمريكي (القيادة المركزية) عن تفاصيل محددة للأهداف التي تم قصفها.

وتنطلق الضربات الأمريكية من حاملات الطائرات "يو إس إس هاري إس. ترومان" في البحر الأحمر و"يو إس إس كارل فينسون" الموجودة حاليا في بحر العرب. كما أن الولايات المتحدة نشرت قاذفات الشبح "بي-2" في قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي، والتي يُعتقد أنها تشارك أيضاً في هذه الهجمات.


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