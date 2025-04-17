حماس تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع في قطاع غزة

طالبت حركة حماس، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار في قطاع غزة.

وقالت حماس، في بيان صحفي اليوم أورده المركز الفلسطيني للاعلام، إن "تصريحات وزير الحرب الصهيوني كاتس، وتأكيده أن مَنْع حكومته الفاشية المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع؛ هي إقرار علني متجدِّد بارتكاب جريمة حرب، بإعلان استخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي".

وشددت حماس على أن "تصريح الوزير الإرهابي بن غفير الذي يدعو فيه إلى عدم إدخال حتى جرام واحد من المساعدات إلى القطاع، يُضاف إلى تصريحات ومواقف عدّة صادرة عن هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيّتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية".

وأضافت :" من المؤسف أن تمر هذه التصريحات الإجرامية دون أن تجد موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة".

وطالبت حماس محكمة الجنايات الدولية بـ "ملاحقة الإرهابيين الصهاينة، كاتس وبن غفير، وكل قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية".