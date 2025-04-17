 صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 51 ألفا و65 شهيدا - بوابة الشروق
الخميس 17 أبريل 2025 4:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 51 ألفا و65 شهيدا

غزة - د ب أ
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 1:59 م | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 1:59 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 51 ألفا و65 شهيدا و116 ألفا و505 مصابين منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، بأن "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 1691 شهيدا و4464 إصابة".

وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 40 شهيدا و73 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم 18 من الشهر الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.
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