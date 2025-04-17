وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو للتشاور بشأن البرنامج النووي

وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، إلى موسكو على رأس وفد دبلوماسي، لإجراء محادثات ومشاورات مع كبار المسؤولين الروس بشأن البرنامج النووي، وتسليم رسالة خطية من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال عراقجي لدى وصوله موسكو إن طهران تتشاور دائماً مع روسيا بشأن "قضايانا النووية"، مضيفاً أن رسالة خامنئي لبوتين تتضمن "مواضيع دولية وإقليمية وثنائية"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

بدوره، قال الكرملين إن عرقجي استتاح له فرصة نقل رسالة خامنئي إلى الرئيس الروسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن زيارة عراقجي إلى روسيا، جرى التخطيط لها مسبقاً، وتأتي بدعوة من وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وفي إطار المشاورات والتنسيق المستمر بين البلدين باعتبارهما شريكين استراتيجيين، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية.

وأضاف بقائي أن عراقجي سيبحث خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين الروس العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية، وكذلك المفاوضات غير المباشرة الأخيرة مع أمريكا.

كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هذه الزيارة "فرصة ثمينة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين، ولا سيما معاهدة الشراكة الشاملة الاستراتيجية بين طهران وموسكو".

وعقد عراقجي محادثات غير مباشرة في سلطنة عُمان السبت، مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصفها الجانبان بأنها إيجابية. ومن المنتظر أن تعقد جولة ثانية من المحادثات السبت، ولا تزال الأنباء متضاربة بشأن مكان انعقادها بين مسقط وروما.

إلى ذلك، أحجم الكرملين الثلاثاء، عن الرد على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لاستقبال مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب في إطار اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة.

وترى روسيا، التي وقعت معاهدة شراكة استراتيجية مع إيران في يناير، أن لطهران الحق في امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية وأن أي استخدام للقوة العسكرية ضدها سيكون غير قانوني وغير مقبول.

ولكن الكرملين أحجم الثلاثاء، عن الرد على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لاستقبال مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب في إطار اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة، بعدما رهنت الولايات المتحدة التوصل إلى أي اتفاق دبلوماسي بوضع نظام صارم للتحقق من تخصيب اليورانيوم وبرامج الأسلحة النووية في البلاد.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، قد ذكرت أنه من المتوقع أن ترفض إيران اقتراحاً أميركياً بأن تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، مثل روسيا، في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة في المستقبل لتقليص برنامجها النووي.

وعندما سُئل دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال إفادته الصحفية اليومية عما إذا كانت روسيا ستقبل بتسلم احتياطيات اليورانيوم الإيرانية وما إن كانت طهران قد ناقشت هذا الأمر مع موسكو، أجاب قائلا "سأترك هذا السؤال دون تعليق".