أحمد كوجك: لم نحسم بعد نسبة زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين في الموازنة الجديدة

كشف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، عن «أخبار إيجابية كثيرة» في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، مؤكدا أنها موازنة «متوازنة تساند النمو والاستقرار وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال».

وأعلن خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC»، عن مضاعفة مخصصات برنامج مساندة المصدرين بنسبة 100%؛ بهدف وضع برنامج قوي بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتحقيق إيرادات دولارية أكبر وخلق المزيد من فرص العمل.

كما أشار إلى تخصيص 30 مليار جنيه لمساندة الإنتاج الصناعي وتوطين الصناعة، بزيادة قدرها 70%، لدعم الشركات في زيادة طاقتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتها، والتحول إلى مصادر طاقة أقل تكلفة، بالإضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه كمبادرات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجه رسالة للمواطنين، مشيرا إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة بهدف تحسين جودة الخدمات، وتوفير المخصصات الكافية للسلع التموينية، إلى جانب زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» لحوالي 5 ملايين أسرة إلى 54 مليار جنيه بدلا من 41 مليار جنيه.

وأوضح أن في حال تحقيق إيرادات إضافية من صفقات استثمارية كبرى؛ سيتم توجيه الجزء الأكبر منها لخفض المديونية وخدمة الدين في أسرع وقت ممكن، منوها أن كل موازنة تتضمن احتياطيات لمواجهة أي طارئ.

ورد على سؤال حول نسبة زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين في الموازنة الجديدة، قائلا إن المناقشات لا تزال قائمة ولم يتم حسم النسبة بعد، مؤكدا في الوقت ذاته وجود احتياطيات كافية، على أن يجري الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من المناقشات.