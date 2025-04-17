الحوثي: قصف أمريكي يستهدف مجمعا حكوميا بالبيضاء وسط اليمن

أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، أن قصفا أمريكيا جديدا استهدف بثلاث غارات جوية مجمعا حكوميا بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بأن "العدو الأمريكي شن 3 غارات على المجمع الحكومي بمديرية مكيراس في البيضاء"، دون تفاصيل عن خسائر بشرية من عدمها.

وحتى الساعة 17:30 ت.غ، لم تتوفر إفادة أمريكية بهذا الشأن.

ومحافظة البيضاء، التي تتكون من 20 مديرية، توصف بأنها قلب اليمن كونها تتوسط بين شمال البلاد وجنوبها.

ومنذ 15 مارس الماضي، رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى استشهاد 125 مدنيا وإصابة 256 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، قتلت إسرائيل 1691 فلسطينيا وأصابت 4464 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع ظهر الخميس.

وإجمالا، أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



