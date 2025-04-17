تقرير: ترامب يرفض خطة إسرائيل لمهاجمة إيران ويفضل التفاوض

"نيويورك تايمز" قالت إن إسرائيل أرسلت إلى البيت الأبيض خطتها لشن هجوم كبير على إيران يشمل ضرب منشآتها النووية..

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب رفض خطة إسرائيل لمهاجمة إيران في مايو/أيار المقبل، وأنه قرر التفاوض مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، أن إسرائيل أرسلت إلى البيت الأبيض خطتها لشن هجوم كبير على إيران يشمل ضرب منشآتها النووية.

وأضافت أن كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين والاستخباراتيين، بمن فيهم قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الجنرال مايكل كوريلا ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، ناقشوا كيفية دعم الولايات المتحدة هجوما إسرائيليا إذا وافق عليه ترامب.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين كانوا متحفظين بشكل عام بشأن خطط الهجوم الإسرائيلية خلال اجتماعاتهم.

وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات إلكترونية.

وفي عام 2015، وقّعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا اتفاقا مع إيران بشأن برنامجها النووي.

غير أن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021)، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) الخميس بأن "إسرائيل أعدت خطة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، واعتقدت أن الولايات المتحدة ستوافق على المشاركة في الهجوم".

وتابعت: "وكان متوقعا أن يعرقل الهجوم البرنامج النووي الإيراني لمدة عام أو أكثر، إلا أن ترامب قرر في النهاية عدم دعم الهجوم".

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 3 أبريل/نيسان الجاري، أبلغه ترامب بأنه لن يدعم الهجوم الإسرائيلي، وأن واشنطن ستفتح باب المفاوضات مع طهران، وفق الصحيفة.

وبالفعل، عُقدت الأسبوع الماضي جولة مفاوضات أمريكية إيرانية، اعتبر البيت الأبيض أنها "إيجابية وبناءة"، على أن يلتقي الجانبان في روما السبت المقبل، بحضور وسطاء عمانيين.