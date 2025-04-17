جامعة بنها تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو

شاركت جامعة بنها في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت سن 20 سنة والتي أقيمت بالاسكندرية، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وحصلت الطالبة چنى أحمد صلاح محمد الفرقة الأولى بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 57.

من جانبه هنأ رئيس جامعة بنها الطالبة الفائزة في البطولة، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة جميع الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تألوا جهدا في اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم.