تقارير: إسرائيل ستصدر إنذارا مبكرا بالصواريخ القادمة من اليمن

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه ابتداء من اليوم، سيتم تلقي إشعار مسبق قبل تفعيل الإنذار عند إطلاق صواريخ من اليمن.

وأفادت مواقع عبرية، بأنه سيتم استقبال الإشعار المسبق عبر تطبيق الجبهة الداخلية في المناطق المعرضة للخطر، عبر صوت تحديث (بدون إنذار ارتفاع وانخفاض).

ويهدف هذا التوجيه إلى تمكين الإسرائيليين من الاستعداد المسبق لضمان حماية أفضل في محيطهم، وتلقي الإشعارات من الجهات الرسمية، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

إضافة إلى ذلك، سيُنشر بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال يُشير إلى احتمال إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل في الدقائق المقبلة، وضرورة اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.