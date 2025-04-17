يواصل العسكريون من ألوية ووحدات الجيش الإسرائيلي التوقيع على رسائل تطالب بوقف الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نحو 10% من الموقعين على العريضة هم جنود في الخدمة الفعلية، بحسب ما نقلته عنها وكالة معا الفلسطينية.

ونُشرت، مساء اليوم الخميس، رسالتان إضافيتان لدعم رسالة الطيارين، هذه المرة من لواء جولاني ولواء الدوريات والمشاة.

ووقع على رسالة لواء جولاني 458 من قدامى العسكريين في اللواء، مطالبين "بعودة المختطفين دون تأخير، حتى لو كان الثمن وقف القتال فوراً".

وجاء من بين الموقعين عل الرسالة ضباط كبار (احتياط) وشخصيات معروفة. إضافة إلى ذلك، تم وقع على الرسالة أيضا مايان ورون، والدا الجندي جور كيهاتي، الذي قُتل في لبنان العام الماضي.

وجاء في الرسالة: "نحن المقاتلين والقادة والمحاربين القدامى في لواء جولاني منذ أجيال، ندعم رسالة الطيارين المؤرخة في 9 أبريل 2025. نطالب ونطالب بعودة المختطفين إلى ديارهم دون تأخير، حتى لو كلّف ذلك وقفًا فوريًا للقتال".

وعلى خلفية تلك الرسائل، قال الموقعون عليها إن الجيش بدأ بالاتصال بالموقعين على الرسالة ومطالبتهم بسحب توقيعاتهم.