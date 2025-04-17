حادث تصادم بين قاربين في مسابقة صيد بألاباما يودي بحياة 3 أشخاص

اصطدم قاربان خلال بطولة صيد أسماك في ولاية ألاباما الأمريكية يوم الأربعاء، ما أودى بحياة ثلاثة أشخاص، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وقالت رابطة "ميجور ليج فيشينج" في بيان إن الحادث وقع خلال اليوم الثاني من بطولة "تاكل ويرهاوس إنفيتيشينال" التي أُقيمت في بحيرة لويس سميث، وهي وجهة ترفيهية شهيرة تقع على بعد نحو 70 ميلا شمال مدينة برمنجهام.

وذكرت وكالة تطبيق القانون في ألاباما، التي تتولى التحقيق في الحادث، أن قارب صيد باس اصطدم بقارب من نوع "سنتر كونسول" في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن القارب.

ولم تُعلن الوكالة أو رابطة الصيد عن التفاصيل وراء وقوع الحادث.

وأُلغيت الجولة الثالثة الأخيرة من المسابقة، والتي كانت مقررة اليوم الخميس. وكان الصيادون المحترفون يتنافسون على جائزة كبرى تصل إلى 115 ألف دولار.