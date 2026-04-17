مدرسة السينما – جزويت القاهرة تفوز بمنحة آفاق لمشروع مختبر الوسائط المتعددة الغامرة

أعلنت مدرسة السينما بجمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت_القاهرة عن حصولها على منحة من الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق»، وذلك ضمن برنامج «بيئات الثقافة» – مسار «مختبرات إبداعية»، لدعم مشروعها الجديد «مختبر الوسائط المتعددة الغامرة».

ويُعد «مختبر الوسائط المتعددة الغامرة» برنامجًا إبداعيًا يجمع بين الفن والتكنولوجيا والبحث، ويهدف إلى تطوير وإنتاج أعمال فنية بصرية غامرة تعتمد على تقنيات الوسائط المتعددة، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزّز (AR). ويسعى المشروع إلى فتح آفاق جديدة أمام الفنانين البصريين لاستكشاف أشكال مبتكرة وتجريبية في السرد الفني.

وقالت الدكتورة مروة عبد الله، المديرة الفنية والإدارية لمدرسة السينما بجزويت القاهرة، إن النسخة الأولى من المشروع تنطلق تحت عنوان «الذاكرة الغامرة»، وتُنفَّذ من خلال جمعية النهضة العلمية والثقافية – جزويت القاهرة، بالتعاون مع «مؤسسة المرأة والذاكرة» كشريك معرفي.

وأضافت أن هذه الدورة تركّز على الدمج بين البحث الفني والتجريبي والتطبيق العملي، بهدف استكشاف الذاكرة الشخصية والجماعية وإعادة تأويلها، وتقديمها في صورة أعمال بصرية تفاعلية غامرة، تُعرض لاحقًا ضمن معرض متعدد الوسائط مفتوح للجمهور.

ويأتي مسار «مختبرات إبداعية» كأحد المسارات الثلاثة لبرنامج «بيئات الثقافة»، وهو برنامج إقليمي يمتد لأربع سنوات، تنفّذه «آفاق» بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية، وبدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي. ويهدف البرنامج إلى دعم المبادرات الفنية والثقافية التي تتعامل مع التحديات المحلية والعالمية، من خلال ممارسات تعاونية ومستدامة تستشرف المستقبل.

ويعكس هذا المشروع التزام مدرسة السينما – جزويت القاهرة بدعم الابتكار الفني وتطوير أدوات التعبير المعاصر، وتعزيز التفاعل بين الفن والتكنولوجيا في المشهد الثقافي.