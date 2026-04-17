لبنان: حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ترتفع إلى 2294 شهيدا و7544 جريحاً

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ الثاني من مارس الماضي وحتى منتصف ليل أمس الخميس، لتصل إلى 2294 شهيدا و7544 جريحا.

أوضح المركز في بيان صحفي اليوم أن الضحايا الذين سقطوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحدها بلغوا 98 شهيدا و359 جريحاً.

وأشار التقرير إلى وصول عدد الضحايا من القصر إلى 177 شهيدا و704 جرحى منذ بدء العمليات العسكرية.

كما بلغ عدد الشهداء بين العاملين في القطاع الصحي 100 شخص، إضافة إلى 233 جريحاً. كما أدى الاستهداف الإسرائيلي المباشر إلى إغلاق 6 مستشفيات تماماً، وتسجيل 129 اعتداءً استهدف الجمعيات الإسعافية المختلفة.

ينشر المركز هذه الأرقام في أعقاب موجة مكثفة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي.

يُذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل أمس، بعد أسابيع من المواجهات.