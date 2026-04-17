هاجم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، منازل وأحرقوا أجزاء من مركبة في بلدة عصيرة القبلية، جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح، بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية من البلدة، وأضرموا النار في إحدى المركبات، ما أدى إلى تضرر هيئتها الأمامية.

وأشارت الوكالة إلى محاولة المستوطنين إحراق مخزن ومعدات تعود لأحد المواطنين.

وأضافت أن المستوطنين هاجموا عددا من المنازل في ذات المنطقة، التي تقع بالقرب من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية، تصنف (ب).

وهاجم المستوطنون كذلك خزان المياه المغذي للبلدة، ما شكل عائقًا أمام وصول المواطنين إليه، وإجراء عمليات صيانة له.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار التوتر منذ أكتوبر 2023.

وفق تقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1148 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا.