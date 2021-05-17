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كلوب هاوس يتوسع لمستخدمي أندرويد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 12:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 12:26 ص

أعلنت منصة كلوب هاوس التوسع في تطبيقها الخاص بمستخدمي نظام تشغيل أندرويد ليشمل المزيد من البلدان هذا الأسبوع.
وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن التطبيق الشهير كان يعمل فقط على نظام تشغيل آي أو إس، قبل إضافة نظام تشغيل أندرويد خلال الشهر الجاري.
وسيكون التطبيق متاحًا في البرازيل واليابان وروسيا يوم الثلاثاء والهند ونيجيريا بحلول يوم الجمعة وبقية دول العالم بعد ذلك.
وخلال عامه الأول كان تطبيق كلوب هاوس Clubhouse متاحًا فقط على أجهزة آي أو إس، وتم تقييم التطبيق مؤخرًا بمبلغ 4 مليارات دولار.
ويعد "كلوب هاوس" برنامجًا يعبر عن شبكة اجتماعية للتواصل بين الأفراد والجماعات فقط عن طريق الصوت، حيث يسهل إجراء محادثة صوتية مع الأصدقاء مباشرة دون الحاجة إلى الكتابة.

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