أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر استئناف أعمال توريد القمح خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ووصل إجمالي التوريد حتى نهاية عمل أول أمس السبت إلى 10889.536 طن، بنسبة 32% من إجمالي السعة التخزينية للمحافظة.

وذكرت المديرية أنها كثفت حملاتها الرقابية الصباحية والمسائية، للعمل على استقرار الحالة التموينية وتوفير السلع ومتابعة أسعارها واتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية ضد المخالفين وبكل حسم، وأسفر ذلك عن تحرير 143 محضرا ومخالفة تموينية ضد الأنشطة المخالفة للقرارات الوزارية التموينية، وهي: 121 مخالفة تموينية ما بين "نقص وزن – مواصفات – قائمة – ميزان – تصرف وتجميع – غلق – توقف – نظافة – وخلافه"، و22 قضية تموينية ما بين "عدم إعلان عن الأسعار – شهادة صحية – تجميع – أزيد من السعر – فواتير – منتهي الصلاحية – بدون ترخيص – مجهولة المصدر– سلخانة – تجار تموين".

وأكدت المديرية استمرار انتظام عمل المخابز والمطاحن بدائرة المحافظة خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة التي كانت عليها قبل شهر رمضان المعظم، مما أدى إلى توفر الخبز بالمخابز للمواطنين، وكذلك الدقيق البلدي من المستودعات بموجب البطاقات التموينية ودون تزاحم أو مشاكل، ولم ترد أية شكاوى إلى غرفة العمليات خلال هذه الفترة، وتم صرف كمية قدرها 39.8 مليون رغيف بمعدل 2.6 مليون رغيف/ يوم من خلال 308 مخابز.