قال عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن اليوم يبدأ الأسبوع الثاني للحرب الإسرائيلية على الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أنها حرب غير متكافئة على الإطلاق بين الفلسطينيين والآلة العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف سعيد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "تلك الحرب وقع فيها ضحايا من الأطفال والنساء، والدرس الذي يجب على إسرائيل أن تتعلمه، هو أن القضية الفلسطينية لا تموت، وأن القدس لا تموت، والشعب الفلسطيني لا يموت.

واختتم عضو الشيوخ، الفاشية الاستيطانية لن تفلح في جهودها، وأن القضية الفلسطينية سوف تنتصر نظرا لعدالتها.

كان رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق افتتح الجلسة العامة صباح اليوم، بكلمة أدان خلالها الممارسات الغاشمة التي يتعرض لها الفلسطينيين، مؤكدا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، داعيا المؤسسات الدولية والأممية لتحمل مسئوليتها وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني.

وقال: "الشيوخ يدعم الموقف الرسمي للحكومة المصرية ويؤكد وقوفه لدعم الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".