الاحتلال الإسرائيلي يعلن استمرار العمليات العسكرية على غزة لمدة 48 ساعة

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي خلال لقائه مع رؤساء البلديات في محيط غزة، الاثنين، إن العمليات العسكرية على القطاع ستستمر على الأقل لمدة 48 ساعة.



وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية لبحث تطورات الأوضاع والخطوات القادمة بشأن التوتر القائم مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.



وقالت صفحة نتنياهو على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن الاجتماع حضره عدد من المسؤولين الكبار، من بينهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس هيئة الأمن القومي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد.



ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع دعوات دولية لوقف فوري للقتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعدما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.