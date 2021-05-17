أعربت دولة قطر عن استنكارها وإدانتها الشديدين لقصف قوات الاحتلال الاسرائيلي مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وتزامن مع هذه العملية تضرر أجزاء من مستشفى حمد بن خليفة للأطراف الصناعية والتأهيل نتيجة الهجمات المستمرة لمباني محيطة بالمستشفى، كما سبق ذلك استهداف مبنى الجلاء الذي يضم عددا من المؤسسات الإعلامية ومنها مكاتب قناة الجزيرة في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، أن استهداف المؤسسات الانسانية والإعلامية يعد انتهاكا سافراً للقانون الدولي والأعراف والقيم الانسانية.

ودعت قطر، المجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصرف الآثم وإلى بذل المزيد من الجهود لوضع حد لسلسلة الجرائم الاسرائيلية في الأراضي المحتلة، لحماية المدنيين والصحفيين والقائمين على العمل الإنساني.

وشددت قطر على أنها لن تألو جهداً في دعم القضية الفلسطينية العادلة والأشقاء في فلسطين.