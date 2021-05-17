لافروف: روسيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده مستعدة لاستضافة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية سيراليون ديفيد جون فرانسيس، اليوم الاثنين بموسكو، إن "روسيا منذ عدة سنوات وهي مستعدة، بما في ذلك بناء على طلب الجانب الإسرائيلي، لتنظيم مفاوضات مباشرة بين قادة إسرائيل وفلسطين على أراضيها".

وأضاف لافروف: "من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين من الضروري وقف العنف من قبل جميع الأطراف"، لافتا إلى أنه من خلال وقف العنف فقط يمكن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل ودول المنطقة الأخرى.