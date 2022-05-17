مصر تتابع بقلق التطورات في طرابلس: يجب الامتناع عن اتخاذ أي خطوات تؤجج العنف

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صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس، وأننا نؤكد مرة أخرى ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومقدرات الشعب الليبي.

وحثَّ المتحدث الرسمي، جميع الأطراف الليبية، على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف.

وشدَّد على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير.

وأكَّد في هذا الإطار، أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة، وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.