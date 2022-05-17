المستشارة الأممية لليبيا تدعو لضبط النفس

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، إلى ضبط النفس والتوقف عن الأعمال الاستفزازية.

ويأتي ذلك عقب ورود أنباء عن توترات رافقت دخول رئيس الحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا فجر اليوم الثلاثاء للعاصمة طرابلس.

وغردت ويليامز عبر موقع تويتر: "في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس، أود أن أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين. وأحث على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات".

وأكدت أنه لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض. ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدما نحو الاستقرار والانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا أكد مغادرة الأخير رفقة عدد من أعضاء حكومته العاصمة طرابلس بعد وصولهم فجر اليوم، حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاء بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة.