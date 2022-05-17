وفد من نقابة المحامين يشارك «الصحفيين» في لقاء تأبين شيرين أبو عاقلة

شارك وفد من نقابة المحامين برئاسة الأستاذ مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، وبحضور السادة اعضاء المجلس الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ عمر هريدي، وكيل النقابة، والأستاذ أسامة سليمان، والأستاذة فاطمة الزهراء غنيم عضوي المجلس، في لقاء تأبين الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبوعاقلة.



بدأ الأستاذ مجدي سخي، كلمته بالترحيب بنقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان والسادة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وجميع الحضور الكريم، مقدمًا لهم خالص التحية والتقدير بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس نقابة المحامين وجميع السادة المحامين في ربوع مصر.



وعبر عن سعادته وتقديره لمشاركة نقابة الصحفيين صاحبة الدور القومي الرائع في تأبين الصحفية الشهيدة شيرين نصري أنطوان أبوعاقلة.



وقال «سخي»، إن شيرين أبوعاقلة، ولدت في يناير 1971 بالقدس وعملت مراسلة إخبارية لشبكة الجزيرة الإعلامية بين عامي 1997 حتى عام 2022، مشيرًا إلى أنها كانت من أبرز الصحفيين في العالم العربي، فهي مراسلة مخضرمة؛ حيث وصفت بعد وفاتها بأنها أبرز الشخصيات في وسائل الإعلام العربية.



وأوضح أن حياتها المهنية تضمنت تغطية الأحداث الفلسطينية الكبرى بما في ذلك الانتفاضة الثانية، إلى تحليل السياسة الإسرائيلية، مؤكدًا أن تقاريرها الحية على التلفزيون والإشارات المميزة معروفة جيدًا، وقد ألهمت العديد من الفلسطينيين والعرب الآخرين لمتابعة حياتها المهنية في الصحافة.



وأضاف القائم بأعمال نقيب المحامين، أن جذور «أبوعاقلة» تعود إلى مدينة بيت لحم، حيث تخرجت من مدرسة راهبات الوردية في بيت حيفا بالقدس، ودرست الهندسة المعمارية في جامعة العلوم بالأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة والإعلام، فرع العلوم السياسية، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك بالأردن.



وتابع: «عادت بعد التخرج إلى فلسطين، وعملت في وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة صوت فلسطين، ثم انتقلت للعمل بقناة الجزيرة عام 1997 وقامت بتغطية أحداث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كافة، حتى استشهدت برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي».



واشار إلى أن الشهيدة غطت أحداث الأنتفاضة عام 2000، والاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين وطولكرم عام 2002، والغارات والعمليات العسكرية المختلفة، وكانت أول صحفية عربية يسمح لها بالدخول إلى مسجد عسقلان؛ حيث أجرت مقابلات مع الأسرى الفلسطنيين، الذين صدرت ضدهم أحكام طويلة بالسجن.



وذكر الأستاذ مجدي سخي، أن شيرين أبوعاقلة نموذج للمرأة العربية والفلسطينية المناضلة التي دافعت عن القضية الفلسطنية حتى آخر يوم في حياتها، نموذج للمرأة الصلبة صاحبة المواقف الرائعة.



واختتم كلمته: «هل للوداع مكان أم أن سفينة بلا شراع ، الفراق لسانه الوداع، وصديقه الصمت، ونظره يجوب السماء؟!، شيرين أبوعاقلة شخصية يجب أن تدرس للأجيال القادمة ـ شخصية لن يجود بها الزمان، لكن لا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون».



وأهدى مجدي سخي، درع نقابة المحامين يحمل إسم الصفحية الشهيدة شيرين أبوعاقلة، إلى نقابة الصحفيين وسفير دولة فلسطين بالقاهرة.