الإسكان تناقش توفير احتياجات مرافق المياه والصرف لمشروعات الهيئة الهندسية بالإسكندرية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع اللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، لاستعراض عدد من المشروعات التنموية المشتركة، بمحافظة الإسكندرية، ومدينتي العلمين ورشيد الجديدتين، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وقطاع المرافق.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صحفي، أن الاجتماع ناقش توفير الاحتياجات اللازمة الحالية والمستقبلية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للمشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في محافظة الإسكندرية، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية، التي تشهدها المحافظة في إطار "منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية".

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع ناقش أيضا موقف مشروع صواري بمنطقة غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، وموقف المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وكذا مشروعات مدينة رشيد الجديدة، وهما من مدن الجيل الرابع، ويضمان مختلف الأنشطة السكنية والتعليمية والخدمية، التي توفر الفرص الاستثمارية المتنوعة، وفرص العمل في المجالات المتعددة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد العزازي، المشروعات السكنية والخدمية والتنموية المختلفة الجاري والمخطط تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، مؤكداً أن المحافظة تشهد "طفرة هائلة في التطوير والتنمية العمرانية، بما يليق بمكانتها كعروس البحر المتوسط".