تكريم مخرجي أفلام مسابقة الطلبة الفائزين بالدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية

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أقام المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، أمس، احتفالية لتكريم مخرجي الأفلام الفائزة بمسابقة الطلبة بالدورة الـ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي، وذلك بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وخلال الاحتفالية، تم عرض الأفلام الفائزة وهي «كيف تجعل إثنان يقعان في الحب» إخراج بسمة شيرين، وفيلم «دي اول مرة» إخراج أحمد رؤوف وفيلم «لقمة المستحيلة» إخراج ماريو رمزي.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كل من مديرة النادى الناقدة شاهندة محمد على والناقد اسلام احمد على تم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور، وتم تكريم المخرجين وقامت بتسليمهم دروع التكريم الناقدة شاهندة محمد على مديرة نادي سينما المرأة.